KONYA Haberleri

Konya’da eşi tarafından zorla bilezikleri alınan kadın böyle kurtarıldı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da eşi tarafından zorla bilezikleri alınan kadın böyle kurtarıldı

Konya'da yaşanan olayda, eşi tarafından darp edilip altınları zorla alınmak istenen bir kadın, KADES uygulaması sayesinde yardım istedi. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, şikâyet üzerine kocayı gözaltına aldı.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan 41 yaşındaki Halit Ö.'nün otomobil almak istediği ancak parasının yetmediği öğrenildi. 4 Şubat'ta eşi 40 yaşındaki Zöhre Ö.'den kolundaki üç altın bileziği vermesini talep ettiği, eşinin bu isteği reddetmesi üzerine tartışma çıktığı belirtildi.

TOKATLAYIP ALTINLARI ALDIĞI İDDİASI

Zöhre Ö. ifadesinde, eşinin kendisine daha önce hediye ettiği bilezikleri geri istediğini, vermek istemeyince iki tokat attığını söyledi. Ardından kolundaki bilezikleri ve parmağındaki alyansı zorla çıkarıp cebine koyduğunu ve kendisini evden kovduğunu iddia etti. Olay sırasında kızlarının da evde olduğu öğrenildi.

Mutfağa geçerek KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulunduğunu belirten kadın, eşinden şikâyetçi olduğunu ve hakkında koruyucu tedbir kararı talep ettiğini ifade etti.

ŞÜPHELİDEN SAVUNMA: "ARBEDDE YAŞANDI”

Halit Ö. ise altınları aldığını kabul etti ancak eşinin kendisine hakaret ettiğini ve mutfaktan bıçak aldığını öne sürdü. Kimsenin zarar görmemesi için müdahale etmeye çalıştığını, bu sırada aralarında arbede yaşandığını savundu. Otomobil almak için bir yatırım planına girdiğini ve para ihtiyacı nedeniyle altınları istediğini söyledi.

Hakkında "yağma” suçlamasıyla işlem yapılan Halit Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

