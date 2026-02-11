Konyalılara müjde! Başkan Altay duyurdu: Hesaplarınızı kontrol edin

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şubat ayı Sosyal Kart desteklerinin ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldığını açıkladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Kart uygulaması kapsamında Konya genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara Şubat ayında da desteğini sürdürdü.
Şubat ayı destekleri hesaplara yatırıldı
Başkan Altay, yaptığı açıklamada sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Şubat ayına ait Sosyal Kart ödemelerinin tamamlandığını ifade eden Altay, desteklerin ailelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.
Toplam 68 milyon 685 bin lira destek
Bu kapsamda 14 bin 453 ailenin Sosyal Kartına toplam 68 milyon 685 bin lira yükleme yapıldı. Destek ödemeleri, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.
"Hayırlı ve bereketli olsun”
Başkan Altay açıklamasında, "Şubat ayı Sosyal Kart desteklerimizi ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin hesaplarına yükledik. 14.453 ailemizin kartına toplam 68 milyon 685 bin lira destek sağladık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
