Konya’da 45 bin öğrenciye itfaiye eğitimi verilecek!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay “Kahraman Çocuklar İtfaiyecilerle Öğreniyor” projesi kapsamında itfaiye eğitimi alan minik öğrencilerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 31 ilçedeki tüm ilkokul 1. sınıf öğrencileri için düzenlediği teorik ve uygulamalı itfaiye eğitimleri devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İtfaiye Eğitim Merkezi'nde eğitimlere katılan minik öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere verilen yangın ve temel itfaiyecilik eğitimlerinin titizlikle sürdürüldüğünü belirten Başkan Altay, "Bu sene birinci sınıfa giden 45 bin çocuğumuz bu eğitimden faydalanmış olacak. İlk amaç çocuklara yangın çıkmasını önlemek için yapacaklarını anlatmak sonra bir yangın anında ne yapacaklarını öğretmek. Allah korusun öyle bir durumda hemen 112'yi aramalarıyla ilgili eğitimler veriyoruz. Böylece çocukların ilk günden itibaren eğitimlerini almalarını ve yangın konusunda duyarlılıklarını artırmalarını ve itfaiyeyi tanımalarını sağlamış oluyoruz. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.





"BİR ÇOCUK KONYA'DA 1. SINIFA GİDİYORSA İTFAİYE EĞİTİMİNİ ALMIŞ OLUYOR”

Eğitimlerin 5 yıldır devam ettiğini dile getiren Başkan Altay, "İlkokul 1. sınıf öğrencilerimizin tamamı hem merkezde hem de merkez dışındaki ilçelerimizde bu eğitimleri alıyor. Bir çocuk Konya'da birinci sınıfa gidiyorsa itfaiye eğitimini de bu vesileyle almış oluyor. Bu konuda bir hassasiyet ve duyarlılık oluşturma gayretimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Bir taraftan da minikler için eğlenceli bir ortam var. Özellikle araçlar onların çok fazla ilgisini çekiyor. Burada uygulamalı olarak da bir yangının nasıl söndürüldüğünü, yangına müdahalenin nasıl olduğunu, yangın ekipmanlarının ne olduğunu, itfaiyecilerimizin ne tür teçhizatlarının olduğunu da öğrenmiş oluyorlar” dedi.





"KAHRAMAN ÇOCUKLAR İTFAİYECİLERLE ÖĞRENİYOR”

Eğitimlere katılan minik öğrenciler de hem yangının nasıl söndürüleceğini hem de yangın anında 112'nin aranması gerektiğini öğrendiklerini belirterek, itfaiyeyi yakından tanımaktan mutlu olduklarını ifade ettiler.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 31 ilçede yürüttüğü "Kahraman Çocuklar İtfaiyecilerle Öğreniyor Projesi” ile 2021 yılından bu yana kurumsal bir eğitim programıyla ilkokul 1. sınıf öğrencilerine afet bilinci, güvenli yaşam kültürü ve temel yangın farkındalığı kazandırılıyor.

Proje ile çocuklarda erken yaşta afet farkındalığı ve doğru davranış reflekslerinin geliştirilmesine katkı sağlanıyor; toplum ile itfaiye teşkilatı arasındaki etkileşimi güçlendiren güçlü bir sosyal sorumluluk modeli oluşturuluyor.

Bu kapsamda 2025-2026 eğitim öğretim dönemi boyunca merkez ilçelerde toplam 188 ilkokuldan 32 bin öğrenci, taşra ilçelerde ise 388 ilkokuldan 13 bin öğrenciye hizmet verilecek.

Bu eğitim-öğretim yılı sonunda, eğitim alan toplam birinci sınıf öğrencisi sayısı 161 bine ulaşacak.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu