GÜNCEL Haberleri

KONTİMDER 2026 Faaliyet Çalıştayını gerçekleştirdi

Bekir Turan
İnternet editörü
KONTİMDER 2026 Faaliyet Çalıştayını gerçekleştirdi
Konya Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (KONTİMDER), 2026 yılı faaliyet planlarının ele alındığı Faaliyet Çalıştayını, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla dernek merkezinde gerçekleştirdi.

Toplantı, 2025 yılı içerisinde yürütülen dernek faaliyetlerinin değerlendirilmesiyle başladı. Ardından komisyon başkanları, 2026 yılı faaliyet planı kapsamında yıl boyunca yapılması planlanan çalışmalar, projeler ve hedefler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

KONTİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tetik, çalıştay toplantılarının derneğin amaç ve hedefleri doğrultusunda önemli bir yol haritası oluşturduğunu belirterek, çalıştaya katılan yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Günümüz koşullarında ekonomiden teknolojiye hızlı değişimlerin yaşandığını vurgulayan Ali Tetik, değişimlere ayak uydurmak için kurumsal yapılanma ve projeksiyonların önem kazandığını söyledi. 

KONTİMDER'in sektörel dernek olarak Konya'da 10. kuruluş yılını geride bıraktığını ifade eden Ali Tetik, derneğin kuruluşundan bu yana üyelerine ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. 

Başkan Ali Tetik açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Konya'da 10 yıldır faaliyetlerini sürdüren derneğimize katkı ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Dernek olarak inşaat sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sektörün yaşadığı sorunları dile getirmek, üyelerimize fayda sağlamak amacıyla çabalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim, seminer ve sosyal sorumluluk projeleriyle üyelerimize ve sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz. 2026 yılında da komisyonlarımız aracılığıyla belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek.”

Çalıştay toplantısı, görüş ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. (Bekir Turan)

