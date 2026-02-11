Sosyal İnovasyon Ajansı “Asrın İnşası: Güçlü Türkiye’nin İhya Vizyonu Paneli’’ne katıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle faaliyetlerini yürüten Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA), "Asrın İnşası: Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli”ne katıldı.
Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Asrın İnşası: Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli”, afet sonrası iletişim stratejileri, toplumsal dayanışma ve geleceğe dönük vizyonun aktarılması amacıyla gerçekleştirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın da katıldığı panelde Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı, uluslararası düzeyde yürüttüğü Disaster Journalism (Afet Haberciliği) projesi çerçevesinde "Afet Haberciliği: Haberi Felakete Dönüştürmeden Önleme” başlıklı bir sunum yaptı.
Sunumda; afet anlarında medyanın rolü, doğru ve sorumlu haber dilinin önemi ile kriz iletişiminin esasları ele alındı. Bu yaklaşımın, afet süreçlerinde bilgi kirliliğini önlemede ve toplumun bilinçlendirilmesi de kritik rol oynadığı vurgulandı.
SİA'nın yer aldığı bu proje; Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, RTÜK ile Slovenya Primorska Üniversitesi, Ukrayna Kiev Üniversitesi ve İspanya Vigo Üniversitesi gibi uluslararası akademik kurumların ortaklığıyla devam ediyor.
Bu iş birliği, afet iletişimi alanında nitelikli eğitim, standartlar geliştirme ve medya profesyonellerini hazırlama hedefiyle sürdürülüyor.
Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu