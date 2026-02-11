Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “ İçişleri Bakanlığı’nda da 81 ilimizde de, ilimizin emniyetini asayişini düzelttiysek inşallah bunu bütün memleket sathında yaymak suretiyle elimizden geldiği kadar durmaksızın çalışacağız.“ dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile İçişleri Bakanı olarak atanan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'da açıklamalarda bulundu.
"DURMAKSIZIN ÇALIŞACAĞIZ"
TRT Haber'e konuşan Çiftçi'nin konuşmaları şöyle:
"Buradan sadece fiziken ayrılıyorum. Kalbimi dadaşlara bırakarak ayrılıyorum. Çok hüzünlüyüm. İnşallah ben ve ailem hiçbir zaman Erzurum'u unutmayacağız.
Ayrılığın vermiş olduğu bir hüzün var ama görevimi yapmış olmamın verdiği bir huzurla Erzurum'dan ayrılıyorum.
Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı dua bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İçişleri Bakanlığı'nda da 81 ilimizde de, ilimizin emniyetini asayişini düzelttiysek inşallah bunu bütün memleket sathında yaymak suretiyle elimizden geldiği kadar durmaksızın çalışacağız."
