Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek kaç yaşında?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalarla kabinede önemli değişiklikler yaşandı. Atama kararına göre Adalet Bakanlığı’na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. Peki Akın Gürlek kimdir? Kaç yaşında? Hangi görevleri üstlendi? İşte detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Özgeçmişi
1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, eğitim ve meslek hayatında dikkat çeken bir kariyer süreci izledi.
Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak hukuk eğitimini tamamladı.
Türkiye'nin Farklı Bölgelerinde Görev Yaptı
Hakimlik kariyerine Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde başlayan Gürlek, daha sonra İstanbul'a atanarak görevine burada devam etti.
Ağır Ceza Mahkemelerinde Başkanlık Yaptı
Gürlek, İstanbul 26., 37. ve 14. Ağır Ceza Mahkemeleri'nde başkanlık görevlerinde bulundu.
Adalet Bakan Yardımcılığı Görevine Atandı
2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Akın Gürlek, bu görevde bulundu. Akın Gürlek, 2 Ekim 2024 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
