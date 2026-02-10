Danla Bilic’e saldıran eski sevgilinin cezası belli oldu

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic olarak bilinen Neslihan Damla Aktepe'ye şiddet uygulayan Berk Çetin hakim karşısına çıktı.
"PİŞMANIM"
İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Berk Çetin hazır bulunurken Danla Bilic ise katılmadı. Tutuksuz sanık Berk Çetin savunmasında "Yapmamam gereken bir şeydi, bir hata yaptım, pişmanım." dedi.
Sanık savunmasının ardından mahkeme tutuksuz sanık Berk Çetin'in "basit yaralama" suçundan 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Aktepe'ye kafeteryada bulunduğu sırada eski erkek arkadaşı kafası ile çenesine yumruk atarak saldırmıştı. Şikayetin ardından Çetin hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Çetin'in ifadesine göre olay günü anlık bir sinirle Aktepe'yi ittiğini ve yumruk atmadığını söylediği aktarıldı.
Olay yeri kamera görüntülerinin incelenmesine göre ise Çetin'in, müşteki Aktepe'nin kafasına ve yüzüne vurduğunun belirtildiği kaydedildi.
Ayrıca, Adli Tıp Kurumu raporuna göre Aktepe'nin yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir olduğu belirtildi.
İddianamede, Çetin'in müşteki Aktepe'yi darp etmek suretiyle yaralamasına sebebiyet verdiği, ayrıca söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında bulunması nedeniyle uzlaştırma girişiminde bulunulduğu ancak olumsuz sonuçlandığı da aktarıldı.
Kaynak: İHA