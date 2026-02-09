GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da camiye giden çocuklar ödüllendirildi: 140 çocuğa akıllı saat

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da camiye giden çocuklar ödüllendirildi: 140 çocuğa akıllı saat
Doğanhisar Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen “Ara tatilde 40 vakit camiye, namaza gel hediyeni kap“ projesi, çocukları namazla ve camiyle buluşturdu.

İlçe Müftülüğünün öncülüğünde, ilçe genelindeki tüm camilerde hayata geçirilen proje ile çocukların camiye devam ederek cemaatle namaz kılma alışkanlığı kazanmaları, manevi değerlerle erken yaşta tanışmaları hedeflendi.

İlçe genelinde başarıyla yürütülen çalışmanın ardından, Merkez Ulu Camiinde projeye katılan 140 çocuk için hediye takdim programı düzenlendi.

Programda camiye ve namaza gösterdikleri ilgi ve devamlılık dolayısıyla çocuklara akıllı saat hediye edildi. Sevinçli anlara sahne olan program, cami çocuk bağının güçlenmesine önemli katkı sağladı.

Kaynak: AA

