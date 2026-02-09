GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da Doğu Türkistan söyleşisi: Taha Kılınç LİMA öğrencileriyle buluştu
Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri tarafından düzenlenen programda yazar Taha Kılınç, “İpek Yolunun Hüzünlü Durağı: Doğu Türkistan” başlıklı söyleşiyle Konyalılarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri (LİMA) tarafından düzenlenen söyleşilerle öğrenciler toplumsal duyarlılık kazanıyor.

LİMA tarafından Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yazar Taha Kılınç, "İpek Yolunun Hüzünlü Durağı: Doğu Türkistan” başlıklı söyleşiye katıldı

Yoğun katılımla gerçekleşen söyleşide Kılınç, Doğu Türkistan'ın İpek Yolu üzerindeki stratejik ve kültürel önemine dikkat çekerek bölgenin tarihsel sürecini aktardı. Söyleşi boyunca, tarihin merkezinde yer alan bu toprakların günümüzde yaşadığı yalnızlık, dikkatli ve çarpıcı örneklerle dinleyicilere aktarıldı. 

Programda ayrıca, çağdaş dünyada yaşanan insani krizlere karşı bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci üzerinde duruldu. Doğu Türkistan örneği üzerinden adalet, hakikat ve vicdan kavramlarının günümüz dünyasında nasıl konumlandığı tartışılırken katılımcılar, meselenin yalnızca bilgi düzeyinde değil; ahlaki ve vicdani bir sorumluluk alanı olarak ele alınması gerektiğine dair güçlü bir farkındalık kazandı.

Söyleşi boyunca, Doğu Türkistan'da yaşananların uluslararası ilişkiler, küresel sistem ve insan hakları bağlamındaki yansımalarına dikkat çekilirken program, sessiz bırakılan coğrafyalar karşısında duyarsız kalmamanın ve hakikati diri tutmanın önemini güçlü biçimde hatırlattı.

Anlamlı paylaşımlarla tamamlanan söyleşi, Doğu Türkistan meselesine dair toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağladı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

