Konya’da yaban domuzlarına sürek avı düzenlendi

Konya’nın Karapınar ilçesinde, tarım arazilerine büyük zarar veren yaban domuzlarına karşı sürek avı düzenlendi.

Karapınar Kaymakamlığı ile Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı öncülüğünde organize edilen av etkinliği, Erozyon Sahası'nda gerçekleştirildi. Sürek avı, son yıllarda artan domuz istilası nedeniyle çiftçilerin talebi üzerine yapıldı. Özellikle Yeşilyurt Mahallesi ve Erozyon Sahası'ndaki ekili alanların yaban domuzları tarafından ciddi şekilde tahrip edildiği belirtildi.



Karapınar Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mehmet Tevfik Seçilmiş, bölgede domuz popülasyonunun oldukça arttığını vurgulayarak, "Karapınar'da çiftçilerimizin tarım arazilerine domuzların verdiği zararlardan dolayı çiftçilerimiz mağdur olmasın diye kaymakamlığımız ve çiftçi malları korumayla beraber dışarıdan gelen avcılar sayesinde bölgemizde bir çok domuz etkisiz hale getirilmiştir. Bu çalışmalar da devam edecek" dedi.

Yetkililer, tarım arazilerinin korunması ve çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla benzer çalışmaların ihtiyaç halinde devam edebileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

