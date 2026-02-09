Konya Kültürpark’taki kavga! Silah sesleri geldi 3 yaralı

Konya şehir merkezinde günün her saati yoğun olan Kültürpark'tan silah sesleri yükseldi.
İddialara göre iki grup arasında çıkan kavgada silah ve bıçak kullanıldı.
Çok sayıda polis ekibi Kültürpark'a yönlendirildi. Ambulanslar da ilk ihbarla birlikte adrese sevk edildi.
Olay yerinde 3 yaralı vardı. Yaralıların kesici aletle yaralandığı bildirildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yapılan çalışmada 1 adet silah ele geçirildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. Soruşturma da başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi