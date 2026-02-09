GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,76
EURO
52,10
STERLİN
59,98
GRAM
7.453,89
ÇEYREK
12.358,61
YARIM ALTIN
24.603,34
CUMHURİYET ALTINI
48.760,22
KONYA Haberleri

Konya Kültürpark’taki kavga! Silah sesleri geldi 3 yaralı

- Güncelleme Tarihi:

Konya Kültürpark’taki kavga! Silah sesleri geldi 3 yaralı

Konya şehir merkezinde günün her saati yoğun olan Kültürpark'tan silah sesleri yükseldi. 

İddialara göre iki grup arasında çıkan kavgada silah ve bıçak kullanıldı. 

Çok sayıda polis ekibi Kültürpark'a yönlendirildi. Ambulanslar da ilk ihbarla birlikte adrese sevk edildi. 

Olay yerinde 3 yaralı vardı. Yaralıların kesici aletle yaralandığı bildirildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. 

Yapılan çalışmada 1 adet silah ele geçirildi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. Soruşturma da başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • PR
    Prof.Dr. Ramazan Acar
    4 saat önce

    Vay be şehrin göbeği üstelik polis de parkın içinde. Huzur kenti Konya....? Bunlar neye güveniyor da ...

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER