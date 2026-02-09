GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’nın zirvesinde şaşırtan manzara! Evler kayboldu

Bekir Turan
İnternet editörü
Konya’nın zirvesinde şaşırtan manzara! Evler kayboldu

Konya merkezde yaşayanların 3 yıllık hasreti devam ediyor ama kırsalda özellikle de yüksek kesimlerde manzara çok farklı… Kalın kar örtüsü dağ ve yaylaları tamamen örtmüş durumda. Toroslarda muazzam güzellikte manzaralar oluşuyor.

ALPLER DEĞİL TOROSLAR!

Konya'nın Toros Dağları eteklerine kurulu ilçeleri güzelliğiyle meşhur... Hele yaylalar doğa tutkunlarının vazgeçilmez rotalarını oluşturuyor. Hadim, Güneysınır, Yalıhüyük, Derebucak, Taşkent, Bozkır, Ahırlı, Seydişehir ve Beyşehir kış manzaralarıyla insanları kendine çekiyor. Yayla evleri kar örtüsüyle bir başka güzel oldu. Alplerden paylaşılan o mistik fotoğraflar, karla kaplı Konya yaylarında da çekilebiliyor. 

KAR DEVAM EDİYOR!

Toros dağları eteklerinde kar örtüsü bir metreye yaklaştı. Yağış devam ediyor ve beyaz örtü her geçen biraz daha kalınlaşıyor. Düşen her kar tanesi doğanın güzelliğine güzellik katıyor.

DAĞLARDA BİR GEZGİN!

Toroslara yaptığı yürüyüş ve tırmanışlarda çektiği fotoğraflarla tanınan Mustafa Ünal Konya'nın gizli kalmış güzelliklerini ortaya çıkarıyor. Yazı ayrı, güzü ayrı, kışı ayrı güzel olan dağları adım adım gezen Ünal'ın çektiği kareler sosyal medyada beğeni topluyor.

(Bekir Turan)

