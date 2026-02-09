GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya'da eriyen kar suları dereleri canlandırdı!

Güncelleme Tarihi:

Konya’da eriyen kar suları dereleri canlandırdı!
Konya’nın Karapınar ilçesinde son bir aydır etkili olan kar yağışları, yöre genelinde olduğu gibi Yeşilyurt Mahallesi’nde de yüzleri güldürdü. Karacadağ’ın eteklerinde yer alan Yeşilyurt, bereketli günler yaşıyor.

Karacadağ'da biriken karların son günlerde erimeye başlamasıyla birlikte, yıllardır kuruyan dere yatakları yeniden suyla buluştu.



Eriyen kar suları, özellikle Ovacılık mevkisinde dereleri adeta coşturdu. Dereden yeniden su aktığını gören mahalle sakinleri büyük sevinç yaşarken, bu durum hem tarım hem de yeraltı su kaynakları açısından umut verici olarak değerlendirildi.



Vatandaşlar, uzun süredir böyle bir manzaraya tanıklık etmediklerini belirterek, kar yağışlarının bölge için adeta can suyu olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Yorumlar
  HG
    Hamit Gündogdu
    3 saat önce

    Keşke o sular oluşan obruklara dolsa çok iyi olur

