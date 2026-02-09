Konya’da eriyen kar suları dereleri canlandırdı!

Karacadağ'da biriken karların son günlerde erimeye başlamasıyla birlikte, yıllardır kuruyan dere yatakları yeniden suyla buluştu.
Eriyen kar suları, özellikle Ovacılık mevkisinde dereleri adeta coşturdu. Dereden yeniden su aktığını gören mahalle sakinleri büyük sevinç yaşarken, bu durum hem tarım hem de yeraltı su kaynakları açısından umut verici olarak değerlendirildi.
Vatandaşlar, uzun süredir böyle bir manzaraya tanıklık etmediklerini belirterek, kar yağışlarının bölge için adeta can suyu olduğunu ifade etti.
Kaynak: İHA