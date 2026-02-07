Akran zorbalığı: Önce dövdüler sonra diz çöktürüp özür dilettiler

Çorum’da 13 yaşındaki bir çocuk, okuldaki üç arkadaşı tarafından dövüldü. Akran zorbalığına maruz bırakılan çocuk, daha sonra diğer öğrencilerin önünde diz çöktürülüp özür diletildi.

Akran zorbalığı haberlerine bir yenisi eklendi. Olay bu kez Çorum'da yaşandı.

E.T. isimli kız çocuğu, akranlarının zorbalığına maruz kaldı. Buharevler Mahallesi'nde yaşanan olay sırasında, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun etrafı okuldaki diğer öğrenciler tarafından sarıldı.

ARKADAŞLARININ ÖNÜNDE ÖZÜR DİLETTİLER

Diz çöktürülen kız çocuğu, kendisini döven üç kız arkadaşından özür dilemeye zorlandı. Bir başka öğrenci ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

GÖRÜNTÜLER WHATSAPP GRUPLARINDA PAYLAŞILDI

Görüntülerde kız çocuğuna akranları tarafından hakaret edildiği de duyuldu. Söz konusu görüntüler, öğrencilerin yer aldığı WhatsApp gruplarında paylaşıldı.

Zorbalığa maruz kalan E.T., durumu ailesine bildirdi. Baba M.T., durumu hemen polise bildirdi. Çorum Çocuk Şube Amirliği'ne giden aile daha sonra hastaneye götürülerek darp raporu aldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

2026 YILINDA AKRAN ZORBALIĞI

Akran zorbalığı haberleri bir süredir Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Yurdun birçok şehrinden ocak ayı ile şubat ayının ilk haftasında birçok benzer haber geldi.

9 OCAK: İstanbul'da ortaokul öğrencisi bir kız okula gitmek için evden çıktı ama kayıplara karıştı. Ailesi, komşuları, polis seferber oldu. 12 yaşındaki kız, 35 saat sonra bulundu. Olayın nedeni ise akran zorbalığı çıktı.

29 OCAK: Adana'da 15 yaşındaki bir çocuk, parkta tartıştığı yaşıtları tarafından bıçaklandı. Göğsünden ve bacaklarından yaralanan çocuğun hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayın ardından bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren çocuk aranırken üç çocuk ise tutuklandı.

3 ŞUBAT: İstanbul Maltepe'de 17 yaşındaki gencin bir grup tarafından darbedilip tehdit edilerek akran zorbalığına uğradığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Emniyet güçleri, kimliklerini tespit ettiği 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, kasten yaralama, hakaret, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklandı.

4 ŞUBAT: Bolu'da okuldan evlerine gitmekte olan kız öğrencilerin, okulla ilişiği bulunmadığı öğrenilen 15-16 yaşlarındaki bir kız grubu tarafından önleri kesildi. Şüpheliler, ortaokul öğrencilerinden zorla para isteyip küçük yaştaki kız çocuklarını okulun yakınındaki bir parka götürdü.

Parkta öğrencilere saldıran grup, kız çocuklarını darbetti. Durumdan haberdar olan aileler, hastane ve emniyete giderek şikayetçi oldu. Olaya karışan ve birbirlerinden şikayetçi olan 4 çocuk hakkında işlem yapıldı.

5 ŞUBAT: Eskişehir'de bir lisede dört öğrenci tarafından feci şekilde dövülen gencin omuriliğinde kırık oluştu. Saldırı ile ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

AKRAN ZORBALIĞI HAKKINDA EMSAL KARAR

İstanbul'da bir aile mahkemesi, akranlar arasında yaşanan tehdit olayına ilişkin önemli bir karar verdi.

Buna göre akranına şiddet uygulayan çocuğa elektronik kelepçe takılacak. Çocuk okul saatleri dışında da sokağa çıkamayacak.

Kaynak: Haber Merkezi