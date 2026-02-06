Konya’daki operasyonda 25 kişi tutuklandı!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede halkın huzurunu bozan organize suç örgütüne yönelik projeli çalışma başlattı.
EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 4 Şubat saat 07.00 sıralarında düğmeye bastı. Ereğli ve Karapınar ilçelerinde belirlenen 24 ikamet, 6 iş yeri ve 11 araca yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, örgüt lideri ile birlikte toplam 25 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
SUÇ DOSYALARI KABARIK
Şüphelilerin; 'Nitelikli Yağma', 'Kasten Yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Şantaj', 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme' ile 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama' gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi.
BALİSTİK YELEK VE SENETLER ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Aramalarda; 5 adet tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca, 21 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 11 gram esrar maddesi, 5 adet çek ve senet, 1 adet not defteri, 1 adet flash bellek ve 1 adet mühür ele geçirildi.
25 Kişi Tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi