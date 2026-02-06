Konya’da dengesini kaybedip çatıdan düşüyordu: Son anda emniyet müdürü kurtardı!

Olay, Kulu ilçesi Camikebir Mahallesi'nde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, N.K. isimli şahıs, 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri şahsı ikna edip aşağıya indirmek için çatıya çıktı.
Çatının kenarında dengesini kaybederek düşmek üzere olan şahsa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Genç müdahale etti. Emniyet Müdürü Genç'in zamanında ve soğukkanlı müdahalesiyle N.K. çatıdan düşmekten kurtarıldı. Olayın ardından sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan N.K., tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan olay çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, vatandaşlar Emniyet Müdürü Mehmet Genç ve ekiplerin duyarlı müdahalesi için teşekkür etti.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA