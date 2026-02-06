GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da dengesini kaybedip çatıdan düşüyordu: Son anda emniyet müdürü kurtardı!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da dengesini kaybedip çatıdan düşüyordu: Son anda emniyet müdürü kurtardı!
Konya’nın Kulu ilçesinde, çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, dengesini kaybederek düşmek üzereyken ilçe emniyet müdürünün son anda yaptığı müdahale ile düşmekten kurtuldu.

Olay, Kulu ilçesi Camikebir Mahallesi'nde yaşandı.



Edinilen bilgilere göre, N.K. isimli şahıs, 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri şahsı ikna edip aşağıya indirmek için çatıya çıktı.



Çatının kenarında dengesini kaybederek düşmek üzere olan şahsa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Genç müdahale etti. Emniyet Müdürü Genç'in zamanında ve soğukkanlı müdahalesiyle N.K. çatıdan düşmekten kurtarıldı. Olayın ardından sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan N.K., tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.



Yaşanan olay çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, vatandaşlar Emniyet Müdürü Mehmet Genç ve ekiplerin duyarlı müdahalesi için teşekkür etti.



Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

  • DO
    Deli Ömer
    14 saat önce

    İntihar etmek isteyen çıkar ve gerekeni yapar. Etrafına polisi ve milleti toplamaz.

