A Milli Voleybol Takımlarının Milletler Ligi programı belli oldu

Federasyondan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak.
Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao, 2026 Erkekler VNL Finalleri de Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek.
Milli takımların 2026 VNL'deki maç programı şöyle
A Milli Kadın Voleybol Takımı 1. hafta (Brasilia-Brezilya)
3 Haziran 19.00 Dominik Cum.-Türkiye
4 Haziran 22.30 Türkiye-Hollanda
6 Haziran 21.30 İtalya-Türkiye
8 Haziran 24.00 Bulgaristan-Türkiye
2. hafta (Ankara-Türkiye)
17 Haziran 19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran 19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran 19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran 19.30 Türkiye-Çin
3. hafta (Kansai-Japonya)
8 Temmuz 06.00 Polonya-Türkiye
10 Temmuz 07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz 13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz 09.30 Tayland-Türkiye
A Milli Erkek Voleybol Takımı 1. hafta (Ottawa-Kanada)
10 Haziran 18.00 Türkiye-ABD
13 Haziran 02.30 Türkiye-Fransa
14 Haziran 02.30 Türkiye-İtalya
14 Haziran 21.30 Kanada-Türkiye
2. hafta (Gliwice-Polonya)
24 Haziran 14.00 Çin-Türkiye
25 Haziran 21.00 Polonya-Türkiye
27 Haziran 21.30 Türkiye-Arjantin
28 Haziran 17.30 Belçika-Türkiye
3. hafta (Belgrad-Sırbistan)
15 Temmuz 21.00 Sırbistan-Türkiye
17 Temmuz 17.30 Türkiye-Ukrayna
18 Temmuz 17.30 Türkiye-Slovenya
19 Temmuz 14.00 Türkiye-İran
Kaynak: AA