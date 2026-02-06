GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

A Milli Voleybol Takımlarının Milletler Ligi programı belli oldu

A Milli Voleybol Takımlarının Milletler Ligi programı belli oldu
A Milli Voleybol Takımlarının 2026 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) maç programları belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao, 2026 Erkekler VNL Finalleri de Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek.

Milli takımların 2026 VNL'deki maç programı şöyle

A Milli Kadın Voleybol Takımı 1. hafta (Brasilia-Brezilya)

3 Haziran 19.00 Dominik Cum.-Türkiye

4 Haziran 22.30 Türkiye-Hollanda

6 Haziran 21.30 İtalya-Türkiye

8 Haziran 24.00 Bulgaristan-Türkiye

2. hafta (Ankara-Türkiye)
17 Haziran 19.30 Türkiye-Belçika

18 Haziran 19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran 19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran 19.30 Türkiye-Çin

3. hafta (Kansai-Japonya)

8 Temmuz 06.00 Polonya-Türkiye

10 Temmuz 07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz 13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz 09.30 Tayland-Türkiye

A Milli Erkek Voleybol Takımı 1. hafta (Ottawa-Kanada)

10 Haziran 18.00 Türkiye-ABD

13 Haziran 02.30 Türkiye-Fransa

14 Haziran 02.30 Türkiye-İtalya

14 Haziran 21.30 Kanada-Türkiye

2. hafta (Gliwice-Polonya)
24 Haziran 14.00 Çin-Türkiye

25 Haziran 21.00 Polonya-Türkiye

27 Haziran 21.30 Türkiye-Arjantin

28 Haziran 17.30 Belçika-Türkiye

3. hafta (Belgrad-Sırbistan)

15 Temmuz 21.00 Sırbistan-Türkiye

17 Temmuz 17.30 Türkiye-Ukrayna

18 Temmuz 17.30 Türkiye-Slovenya

19 Temmuz 14.00 Türkiye-İran

Kaynak: AA

