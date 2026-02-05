Savunmaya yeni yeni transfer: Rayyan Baniya Konyaspor’da!
Konyaspor, defans hattını güçlendirmek adına önemli bir hamle yaparak Rayyan Baniya ile 4.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Konyaspor, defans bölgesine önemli bir takviye gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, savunma oyuncusu Rayyan Baniya ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmayla birlikte Baniya, uzun vadeli bir planlamayla Konyaspor kadrosuna dahil edilmiş oldu.
Rayyan Baniya'nın Kariyer Yolculuğu
Futbol hayatına İtalya'nın Modena Akademi'sinde başlayan Rayyan Baniya, kariyeri boyunca önemli kulüplerde görev aldı. Baniya sırasıyla Verona, Mantova, Renate, Fatih Karagümrük, Palermo ve son olarak Trabzonspor formalarını terletti. Deneyimli savunmacı, kariyerindeki bu zengin tecrübeyi artık Konyaspor için sahaya yansıtacak.
22 Numaralı Formayı Giyecek
Yeni transfer Baniya'nın Konyaspor'da giyeceği forma numarası da belli oldu. Takıma katılan savunma oyuncusunun yeşil-beyazlı ekipte 22 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.
Konyaspor kulübü, oyuncuya "Hoş geldin" diyerek yeşil-beyazlı forma altında başarılar diledi.
