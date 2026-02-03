Olaigbe Konyaspor’a geliyor! Tüm pürüzler giderildi
Konyaspor’un anlaşma sağladığı Olaigbe, yarın sabah Konya’ya geliyor. Yeşil-beyazlılar, Trabzonspor’dan Olaigbe ve Baniye için çifte imza töreni hazırlığında.
Konyaspor'un transfer listesinde bulunan Olaigbe konusunda yaşanan tüm sorunlar çözüme kavuştu. Son aşamada oyuncunun talep ettiği ek sürenin kabul edilmesiyle taraflar arasında anlaşma sağlandı.
SABAH SAATLERİNDE KONYA'DA
Yeşil-beyazlı formayı giymeye hazırlanan Olaigbe'nin yarın sabah saat 08.20'de Konya'ya gelmesi bekleniyor.
Konyaspor yönetimi, Trabzonspor'dan transfer edilecek Olaigbe ve Baniye için ortak bir imza töreni hazırlığında. Resmi sözleşmelerin imzalanmasının ardından transferlerin kamuoyuna açıklanması planlanıyor.
OLAİGBE'NİN KARNESİ
23 yaşındaki Kazeem Olaigbe ise sezon başında 5 milyon Euro bedelle Fransız ekibi Rennes'ten Trabzonspor'a gelmişti. Belçikalı sol kanat, bu sezon toplamda 22 resmi maça çıkarak 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
MC
Mehmet Can
24 dakika önce
Yönetimi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Uzun yıllar sonra ilk defa kaliteli transferler yapıldı.
