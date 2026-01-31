Konyaspor İstanbul’dan puan alamadan geri dönüyor!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'a konuk olan TÜMOSAN Konyaspor, öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı.
Oynanan zorlu karşılaşmada yeşil-beyazlılar, Deniz Türüç ile umutlansa da sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak Konya'ya eli boş dönüyor.
Maçın İlk 11'leri
Beşiktaş İlk 11
Ersin Destanoğlu (30), Gökhan Sazdağı (25), Tiago Djalo (35), Emirhan Topçu (53), Rıdvan Yılmaz (33), Salih Uçan (8), Orkun Kökçü (10), Vaclav Cerny (18), Cengiz Ünder (11), El Bilal Toure (19), Mustafa Erhan Hekimoğlu (91).
Yedek Kulübesi
Maçın gidişatına göre oyuna girmesi beklenen isimler:
Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Kristjan Asllani, Jota Silva, Devrim Şahin, Yasin Özcan.
Konyaspor İlk 11
Bahadır Han Güngördü (13), Uğurcan Yazğılı (5), Adil Demirbağ (4), Riechedly Bazoer (20), Guilherme (12), Morten Bjorlo (42), Berkan Kutlu (18), Deniz Türüç (9), Enis Bardhi (10), Jackson Muleka (40), Blaz Kramer (99).
Yedek Kulübesi
Maçın gidişatına göre oyuna girmesi beklenen isimler:
Deniz, Yasir, Tunahan, Esat, Arif, Marko, Svendsen, Nagalo, Melih.
Maçtan Önemli Dakikalar
İlk Yarı
1'Hakem Batuhan Kolak maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Tümosan Konyaspor başlıyor.
3'Blaz Kramer'in ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasında Emirhan Topçu topu uzaklaştırmayı başarıyor.
5'Orkun Kökçü'nün pasıyla topla buluşan Emirhan Topçu'nun yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.
8'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Orkun Kökçü'nün ceza alanına gönderdiği ortasında Bahadır Han Güngördü topu uzaklaştırmayı başarıyor.
10'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in ceza alanına gönderdiği ortasında Guilherme Sitya topu uzaklaştırmayı başarıyor.
11'Vaclav Cerny'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Mustafa Hekimoğlu'nun yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.
13'Karşılaşma bu dakikalarda karşılıklı yapılan faullerle sık sık duruyor.
16'Adil Demirbağ'ın defansın arkasına gönderdiği pasta top doğrudan taca çıkıyor.
19'Vaclav Cerny'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Guilherme Sitya'ya çarpan top kornere çıkıyor.
21'Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Uğurcan Yazğılı, topla birlikte ilerleyen El Bilal Toure'ye müdahalede bulununca Batuhan Kolak tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.
23'GOOOLL!!! Tümosan Konyaspor, Deniz Türüç'ün golü ile maçta öne geçiyor.
25'Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda Bahadır Han Güngördü köşeden topu kornere çelmeyi başarıyor.
27'Berkan Kutlu'nun defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Enis Bardhi için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.
30'Karşılaşmanın 3'te 1'lik bölümü geride kalırken topla oynama yüzdelerinde Beşiktaş'ın üstünlüğü göze çarpıyor.
33'Deniz Türüç'ün sakatlığı nedeniyle oyun kısa bir süre duruyor.
34'GOOOLL!!! Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin golü ile maçta eşitliği yakalıyor.
36'Orkun Kökçü'nün defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Mustafa Hekimoğlu için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.
38'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Enis Bardhi'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Mustafa Hekimoğlu kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.
40'Sağ kanattan kazanılan korneri Cengiz Ünder kullanıyor.
41'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Cengiz Ünder'in ceza alanına gönderdiği ortasında Adil Demirbağ kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.
42'Beşiktaş gole yaklaşıyor! Orkun Kökçü'nün sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Cengiz Ünder'in arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşunda top direkten geri geliyor.
45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.
İkinci Yarı
46'Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza alanında topla buluşan Mustafa Hekimoğlu'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta Bahadır Han Güngördü topa hakim olmayı başarıyor.
47'Vaclav Cerny'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor.
48'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Cengiz Ünder'in ceza alanına gönderdiği ortasında Bahadır Han Güngördü topu tekrar kornere gönderiyor.
51'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Salih Uçan, topla birlikte ilerleyen Jackson Muleka'ya müdahalede bulununca Batuhan Kolak tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.
58'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Riechedly Bazoer, Mustafa Hekimoğlu'na yaptığı müdahale nedeniyle Batuhan Kolak tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.
62'Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza alanında topla buluşan El Bilal Toure'nin yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.
64'Sol kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında El Bilal Toure, Uğurcan Yazğılı'ya eliyle kontrolsüz bir müdahalede bulununca Batuhan Kolak tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. El Bilal Toure, bu kartla gelecek maçta cezalı duruma düşüyor.
67'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Adil Demirbağ, Mustafa Hekimoğlu'na kontrolsüz bir müdahalede bulununca Batuhan Kolak tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.
76'Beşiktaş'ta üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Vaclav Cerny oyundan çıkarken, Jota Silva yerine giren isim oluyor.
77'GOOOLL!!! Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün golü ile maçta öne geçiyor.
83'Beşiktaş 10 kişi kalıyor! Beşiktaş yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Kristjan Asllani, Deniz Türüç'e kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Batuhan Kolak, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek Kristjan Asllani'yi direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıyor.
87'Tümosan Konyaspor'da dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Morten Bjorlo oyundan çıkarken, Melih İbrahimoğlu yerine giren isim oluyor.
88'Sağ kanatta yaşanan ikili mücadele sırasında Deniz Türüç, Jota Silva'ya eliyle kontrolsüz bir müdahalede bulununca Batuhan Kolak tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Deniz Türüç, bu kartla gelecek maçta cezalı duruma düşüyor.
90'Beşiktaş'ta beşinci ve son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Orkun Kökçü oyundan çıkarken, Kartal Kayra Yılmaz yerine giren isim oluyor.
MAÇ 2-1 SONA ERDİ.