Konyaspor Beşiktaş’a hazır!

Konyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde çalışan yeşil-beyazlılar, şehirdeki son taktik antrenmanının geride bıraktı.
Anadolu Kartalı İstanbul yolcusu
Konyaspor, Beşiktaş maçı için şehirden ayrılıyor. 29 Ocak Perşembe günü son taktik antrenmanını gerçekleştiren yeşil-beyazlılar; şehirdeki son çalışmasını geride bıraktı.
Konyaspor, 30 Ocak Cuma günü yapacağı ter antrenmanının ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. Beşiktaş ile Konyaspor arasında; 31 Ocak Cumartesi günü Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. (Hasan Yıldırım)
