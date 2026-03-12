GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Kocaelispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

- Güncelleme Tarihi:

Kocaelispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig’de 26. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış müsabakalarında Antalyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak, Fenerbahçe de Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Bu hafta lider Galatasaray evinde RAMS Başakşehir ile oynayacak. Beşiktaş da deplasmanda Gençlerbirliği'yle mücadele edecek. 

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının programı şöyle: 
 
  Yarın 
  20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK 
  20.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe 
 
  14 Mart Cumartesi 
  13.30 Kocaelispor - Konyaspor 

  20.00 Göztepe - Corendon Alanyaspor 
  20.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir 
  20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor 
 
  15 Mart Pazar 
  16.00 Kasımpaşa - Eyüpspor 
  20.00 Samsunspor - Kayserispor 
  20.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş 

Kaynak: İHA

