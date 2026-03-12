Kocaelispor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış müsabakalarında Antalyaspor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak, Fenerbahçe de Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Bu hafta lider Galatasaray evinde RAMS Başakşehir ile oynayacak. Beşiktaş da deplasmanda Gençlerbirliği'yle mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının programı şöyle:
Yarın
20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK
20.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
14 Mart Cumartesi
13.30 Kocaelispor - Konyaspor
20.00 Göztepe - Corendon Alanyaspor
20.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir
20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
15 Mart Pazar
16.00 Kasımpaşa - Eyüpspor
20.00 Samsunspor - Kayserispor
20.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş
