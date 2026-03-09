Torku Şekerspor’dan Muğla’da şampiyonluk yağmuru

Muğla’da düzenlenen 2. Etap Puanlı Yol Yarışlarında Torku Şekerspor Bisiklet Takımı, farklı yaş kategorilerinde elde ettiği derecelerle genel klasman şampiyonluğu ve takım kupasını kazanarak yeni sezona madalyalarla damga vurdu

Muğla'da düzenlenen 2. Etap Puanlı Yol Yarışlarında Torku Şekerspor bisikletçileri önemli başarılara imza atarak yeni sezona güçlü bir başlangıç yaptı. Farklı yaş kategorilerinde elde edilen derecelerle Torku Şekerspor, genel klasman şampiyonluğu, takım kupası ve madalyalarla organizasyona damga vurdu. Yarışların en dikkat çeken başarısı U13 Erkek Kategorisi'nden geldi.

Torku Şekerspor, bu kategoride elde ettiği sonuçlarla Türkiye Şampiyonu olarak büyük gurur yaşattı. U13 Erkek Kategorisi Yol Yarışında Ramazan Uğurlu altın madalya kazanarak birinci olurken, Yaşar Yürür Tok ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride gerçekleştirilen Kriteriyum Yarışında da Ramazan Uğurlu birinciliği elde ederek altın madalya kazandı. U15 Kategorisi Yol Yarışında mücadele eden Eymen Ekmekçi ise bronz madalya aldı ve üçüncü olarak takımına önemli bir başarı daha kazandırdı.

U17 Kategorisi Kriteriyum Yarışında yarışan Vedat Emre Söker de ikinci olarak gümüş madalya kazanmayı başardı. Muğla'daki organizasyonda farklı kategorilerde elde edilen derecelerle genel klasman şampiyonluğu ve takım kupası kazanan Torku Şekerspor, yeni sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

Torku Şekerspor Kulüp Antrenörü İsmail Uğurlu, kulüp başkanı ve kulüp yönetimine desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

(Ali Asım Erdem)