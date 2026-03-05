Konyaspor Çeyrek Finalde!

Konyaspor, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi! B Grubu 4. hafta müsabakasında Eyüpspor’un konuğu olan Anadolu Kartalı, rakibini Luccas Claro’nun kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti. Anadolu Kartalı Blaz Kramer ile penaltı kaçırsa da; yakaladığı pozisyonları golle sonuçlandıramadı. Maçı 1-0’lık skorla kazanan Konyaspor, puanını 12’ye yükselterek averajla 2. oldu.

İki ekip, bugünkü mücadeleyle birlikte Türkiye Kupası'nda üçüncü kez karşı karşıya geldi.

GOL CLARO'NUN TERS VURUŞUNDAN GELDİ

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren gol, Eyüpsporlu futbolcu Luccas Claro'nun yaptığı ters vuruş sonrası kendi ağlarına gitmesiyle geldi. Bu golle yeşil-beyazlı ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

ANADOLU KARTALI ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmayınca mücadele Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla yeşil-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasını 4'te 4 galibiyetle kapatarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.

KRAMER PENALTI KAÇIRDI

56. dakikada penaltıda topun başına geçen Blaz Kramer'in vuruşunda kaleci Marcos Felipe, sağ tarafına gelen meşin yuvarlağı çeldi, daha sonra savunma topu uzaklaştı.

KONYASPOR SERİ BAŞI OLARAK ADINI YAZDIRDI

Konyaspor, Türkiye Kupası B Grubu'nu 2. bitirmesine rağmen seri başı olarak çeyrek finalde ev sahibi olma avantajını yakaladı. Statü gereği 3 grubu lider bitiren takımlar ve en iyi 2. olan takım bir üst tura seri başı olarak yükselip; tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaya evinde çıkacaktı. Buna göre A Grubu lideri Galatasaray, B Grubu lideri Samsunspor ve C Grubu lideri Beşiktaş ile birlikte; en yüksek puanı alan 2. takım olan Konyaspor adını seri başı olarak çeyrek finale yazdırdı.

MUHTEMEL RAKİPLER KİM?

Konyaspor'un muhtemel rakipleri de merak konusu oldu. Gruplarında 2. olan ve en iyi 3. olan 2 takımın yer alacağı kurada, aynı grupta olmasına rağmen karşı karşıya hiç gelmeyen Gençlerbirliği muhtemel rakipler arasında yer alacak. Konyaspor'un muhtemel rakipleri A Grubu'nda 2. olan Trabzonspor, C Grubu'nda 2. olan Fenerbahçe ve en iyi 3. olan takımlardan Alanyaspor olacak. Konyaspor'un rakibi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Felipe, Yaşar, Claro, Radu, Yavuz, Ndoye, Andre, Manga, Rotariu, Altunbaş, Kadre Sy

Konyaspor: Deniz, Nagalo, Bazoer, Yasir, Jin-ho, Marko, Esat, Tunahan, Svendsen, Diago, Kramer

Kaynak: Haber Merkezi