Konya’da 22 milyonluk proje! 8 okula FIFA standardında yeni halı saha

Karatay Belediyesi, ilçedeki spor altyapısını güçlendirmek için 22 milyon 389 bin TL’lik yatırım yapıyor. Proje kapsamında 8 yeni halı saha yapılacak, 4 mevcut saha ise yenilenecek. Halı sahaların hayırlı olmasını dileyen Hasan Kılca, daha önce de 30 okula 30 halı saha kazandırdıklarını hatırlatarak, gençleri her zaman desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Eğitimden spora, sosyal ve kültürel alanlardan fiziki yatırımlara kadar birçok projeyi hayata geçiren Karatay Belediyesi, ilçedeki okullara yönelik önemli bir çalışmayı daha başlattı. Belediye, gençlerin daha güvenli ortamlarda spor yapabilmesi amacıyla FIFA standartlarında suni çim halı sahalar kazandıracak. 22 milyon 389 bin TL maliyetle hayata geçirilecek projenin 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

8 OKULA YENİ SAHA

Proje kapsamında 8 yeni halı saha farklı okullarda inşa edilirken, bazı mevcut sahalar da yenilenecek. Çalışmalar çerçevesinde 3 adet 25x40 metre ve 5 adet 15x30 metre ebatlarında toplam 8 yeni halı saha yapılacak.

25x40 metre ebatlarındaki sahalar; Şeyhulema Recepağa Mahallesi Şehit Azam Güdendede Anadolu Lisesi, Çatalhüyük Mahallesi Celalettin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Köyceğiz Yerleşkesi'nde yapılacak.

15x30 metre ebatlarındaki sahalar ise Mezbaha (Fetih) Mahallesi Karatay TOKİ Anadolu Lisesi, Çatalhüyük Mahallesi Çatalhüyük Anadolu Lisesi, Aziziye Mahallesi Abdülhamid Han Ortaokulu, Mezbaha (Fetih) Mahallesi Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu ve Fevzi Çakmak Mahallesi Karatay Ortaokulu'na kazandırılacak.

4 NOKTADA YENİLEME YAPILACAK

Yeni halı sahaların yapımlarının yanı sıra 4 farklı noktadaki mevcut halı sahalar da yenilenecek. Büyüksinan Mahallesi Konya İl Jandarma Komutanlığı içerisindeki 25x43 metre ebatlarındaki saha, Büyüksinan Mahallesi İzzet Bezirci Okulu yanındaki 20x30 metre saha, Sarıyakup Mahallesi Mengene Halı Saha (Büyük Kumköprü Parkı) 30x45 metre saha ile Karaciğan Mahallesi Karatay Yüzme Havuzu içerisindeki 25x45 metre saha yenilenecek.

FIFA NORMUNDA SAHALAR

Yapılacak sahalar FIFA standartlarında suni çim zeminle donatılacak. Çevreleri galvanizli kafes tel ile kapatılacak, yürüyüş yolları ise kilitli parke ile düzenlenecek. Böylece öğrenciler modern ve güvenli alanlarda spor yapabilecek.

KILCA: ÖĞRENCİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçedeki okulların spor alanlarını geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, yapılacak yeni halı sahaların öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

Başkan Kılca, daha önce de ilçedeki 30 okula FIFA normlarına uygun olarak kazandırdıkları 30 yeni halı sahanın açılışını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla yaptıklarını hatırlatarak, gençleri her zaman desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Kılca, "Okulları ziyaret ettiğimizde çocuklarımızın yeni spor alanları taleplerini aldık. Bu talepler doğrultusunda çalışmalara başladık ve yılsonuna kadar sahaların tamamlanmasını planlıyoruz. Böylece öğrencilerimiz güvenli, modern ve FIFA standartlarında sahalarda spor yapma imkanına kavuşacak.” dedi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu