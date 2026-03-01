GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da çuval çuval dağıtıldı! Az su isteyen, kuraklığa dayanıklı

- Güncelleme Tarihi:

Konya Büyükşehir Belediyesi, susuz tarım modeliyle üretimi yaygınlaştırmak için çiftçilere nohut tohumu desteğinde bulundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Az su isteyen ve iklim şartlarına daha dayanıklı ürünlerin yaygınlaştırılması amacıyla 31 ilçemizde başvuruları alınan çiftçilerimize yüzde 50 hibeli, 115 bin 875 kilogram nohut tohumu desteğinde bulunduk. Amacımız üreticimizin daha az suyla daha fazla verim alabileceği bir üretim modeline geçişini desteklemek. Bereketli olsun” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kuraklığa karşı dayanıklı, az suyla yüksek verim elde edilen ürünlerin Konya genelinde yaygınlaşması için çiftçiye desteğini sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, değişen iklim şartlarına karşı 31 ilçede tarımsal destekleri şekillendirdiklerini belirterek, "Kuraklıkla mücadelede ürün deseninin değişmesi büyük önem taşıyor. Nohut gibi az su isteyen ve iklim şartlarına daha dayanıklı ürünlerin yaygınlaştırılması çiftçimizin maliyetini düşürdüğü gibi su kaynaklarının korunmasına da katkı sağlıyor. Biz de 31 ilçemizde önceden başvurularını aldığımız çiftçilerimize 7 bin 725 dekar alanda ekilmek üzere yüzde 50 hibeli, 115 bin 875 kilogram nohut tohumu desteğinde bulunduk. Yapılan bu destekleme ile yaklaşık bin 100 futbol sahası büyüklüğündeki bir alanı susuz tarımla üretime kazandırmış olacağız. Bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.

"AMACIMIZ ÜRETİCİMİZİN DAHA AZ SUYLA DAHA FAZLA VERİM ALABİLECEĞİ BİR ÜRETİM MODELİNE GEÇİŞİNİ DESTEKLEMEK”

Ülkenin gıda güvenliği açısından Konya'nın stratejik bir konumda olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Amacımız üreticimizin daha az suyla daha fazla verim alabileceği bir üretim modeline geçişini desteklemek. Nohut gibi baklagil ürünleri hem toprağın verimliliğini artırıyor hem de su tüketimi açısından avantaj sağlıyor. Burada üretilecek her ürün sadece Konyalı çiftçimizi değil, Türkiye'nin tamamını ilgilendiriyor. Bu bilinçle hareket ediyor, üreticimizin yanında duruyoruz. Rabbim bol yağmurlu, rahmetli günler versin” değerlendirmesini yaptı.

NOHUT TOHUMU

Baklagiller familyasından, kurağa dayanıklı ve besin değeri yüksek bir bitki olan nohut üretimi hem çiftçiler hem de tüketiciler için birçok avantaj sunuyor. Nohut ayrıca sürdürülebilir tarım ve sağlıklı beslenme açısından önemli bir ürün olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

