Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Şubat ayı değerlendirme toplantısı yapıldı

İl Müdürü Duran Seçen başkanlığında düzenlenen toplantıya; İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri ve teknik personel katıldı. Toplantıda, kurumun yürüttüğü çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.
Açılış Konuşması ve Genel Değerlendirme
Toplantı, İl Müdürü Duran Seçen'in açılış konuşması ve genel değerlendirmeleriyle başladı. Seçen, yürütülen hizmetlerin etkinliği ve koordinasyonun önemi üzerinde durarak, kurum içi iş birliğinin güçlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.
Şube Müdürlüklerinden Bilgilendirme
Toplantıda, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Haydar Kurt ile Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Siyaser ALATAŞ, sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmalar ve iş akış süreçleri hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi.
Şube müdürlüklerinin sahadaki faaliyetleri, veri çalışmaları ve altyapı projeleri toplantının önemli gündem başlıkları arasında yer aldı.
Soru-cevap bölümünün ardından toplantı, yeni yılın tarım sektörü ve üreticiler için bereketli ve verimli bir sezon getirmesi temennileriyle sona erdi.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, planlı ve koordineli çalışmalarla tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemeye devam ediyor.
(Ali Asım Erdem)