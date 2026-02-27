Karapınar’da sağlık okuryazarlığı programı

Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların sağlık konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan program, ilçe halkından yoğun ilgi gördü. Kurulan stantlarda vatandaşlara Koruyan Sağlık, Tedaviye Erişim, Acil Müdahale ve Yaşam Kurtarma istasyonlarında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.
Sağlık personelleri tarafından özellikle Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken beslenme düzeni, kronik hastalıkların takibi ve acil durumlarda doğru müdahale konularında bilgiler verildi. Program kapsamında vatandaşların boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirilerek vücut kitle indeksleri hesaplandı ve gerekli durumlarda ilgili birimlere yönlendirme yapıldı.
Ayrıca tansiyon ve kan şekeri ölçümleri de yapılarak riskli değerlere sahip vatandaşlar uygun branş polikliniklerine yönlendirildi.
Yetkililer, toplum sağlığını koruma ve sağlık okur yazarlığını artırma amacıyla benzer etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.
