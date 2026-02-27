GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,01
EURO
52,03
STERLİN
59,27
GRAM
7.533,48
ÇEYREK
12.432,39
YARIM ALTIN
24.781,89
CUMHURİYET ALTINI
49.352,81
KONYA Haberleri

Karapınar’da sağlık okuryazarlığı programı

Karapınar’da sağlık okuryazarlığı programı
Konya’nın Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Sağlık Okuryazarlığı Ramazan’da Sağlık Programı kapsamında, Karapınar Devlet Hastanesi bünyesinde bilgilendirme standı kuruldu.

Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların sağlık konusunda bilinçlendirilmesini amaçlayan program, ilçe halkından yoğun ilgi gördü. Kurulan stantlarda vatandaşlara Koruyan Sağlık, Tedaviye Erişim, Acil Müdahale ve Yaşam Kurtarma istasyonlarında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.



Sağlık personelleri tarafından özellikle Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken beslenme düzeni, kronik hastalıkların takibi ve acil durumlarda doğru müdahale konularında bilgiler verildi. Program kapsamında vatandaşların boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirilerek vücut kitle indeksleri hesaplandı ve gerekli durumlarda ilgili birimlere yönlendirme yapıldı.

Ayrıca tansiyon ve kan şekeri ölçümleri de yapılarak riskli değerlere sahip vatandaşlar uygun branş polikliniklerine yönlendirildi.

Yetkililer, toplum sağlığını koruma ve sağlık okur yazarlığını artırma amacıyla benzer etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER