Başkan Altay UCLG dünya başkanlığına adaylığını açıkladı

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen UCLG Yıllık İstişare Toplantısı'na katıldı.

"SEFER BİZDEN ZAFER ALLAH'TANDIR”

Dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ile yerel ve bölgesel liderlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Altay, Haziran ayında Fas'ın Tanca kentinde yapılacak seçim sürecine emin adımlarla yürüdüklerini ifade etti.

Başkan Altay, "Artık resmi olarak adaylığımızı da açıklamış olduk. Tanca'da yapılacak seçimlerde UCLG Dünya Başkanlığı için adaylığımızı deklare ediyoruz. Zor bir yolculuk olacak. Bölgelerin dengeleri farklı, talepler var ama 8-10 yıldır burada inşa ettiğimiz bir dostluk, arkadaşlık ortamı var, bir güven oluşturmayı başarabildik. Görüşmeler gayet olumlu gidiyor. Tabii seçim sandıkta kazanılır ama gidişat iyi gözüküyor. İnşallah 2026'da ülkemize Dünya Başkanlığını kazandırmak, uluslararası alanda yerel yönetimlerin en üst temsilcisi olarak şehirlerin sesinin başta BM olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlarda yankılanmasını, dünya politikalarında etkin olmasını sağlamak için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Böylece ülkemizin dış politikada izlediği "Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ve "Dünya Beşten Büyüktür” şiarlarının gerçekleşmesi için de yerel diplomasinin güç ve imkânlarını değerlendirmek istiyoruz. Sefer bizden zafer Allah'tandır” ifadelerini kullandı.

"ŞEHRİMİZDE YAPILAN ORGANİZASYONLAR BURADA BİZİ GÜÇLÜ KILIYOR”

Türkiye'nin bu platformlarda olmasının dünyaya ve bölgeye katkısına da değinen Başkan Altay, "Bu yıl COP 31'in Antalya'da düzenlenmesi çok önemli. Uluslararası çok büyük bir etkinlik organize ediyoruz. UCLG'nin en önemli gündem maddelerinden birisi de iklim değişikliği ve onun şehirlere etkisi. Dolayısıyla şehrimizde yapılan organizasyonlar da burada bizi güçlü kılıyor. Burada konuşulan konular dünyada şehirlerin gündemi. Biz Konya olarak masada olduğumuz durumlarda dünya gündemini önceden takip etme, buna göre tedbir alma, finansal ulaşım konusunda yeni çözümler üretme konusunda bir bilgi birikimimiz oluşuyor” diye konuştu.

"BURADA ADAY OLMAK BİLE ÇOK ÖNEMLİ VE KIYMETLİ AMA BİZ BU YOLCULUĞA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ”

Konya'nın UCLG gibi dünya organizasyonunda yer almasının Türkiye için çok önemli bir imaj olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Burası 240 binden fazla üyesi olan dünyanın en büyük yerel yönetim birliği. UCLG Dünya Başkanlığı için aday olmak bile çok önemli ve kıymetli ama biz tüm dünyada mazlumların sesi olmak için bu yolculuğa çıkıyoruz. İnşallah Haziran'da bunu başarabileceğimize inanıyorum. Bugün yaptığımız görüşmeler bu konuda umudumuzu artırdı. Özellikle Gazze konusunda burada son 4 yıldır çok önemli söylemlerde bulunuyoruz. Yani acıyı hafifletmek belki mümkün değil ama ilk açıkladığımız gündeki salonun tepkisiyle bugün Filistin'den bir kardeşimizin konuşmasındaki uzun süre alkış, kat ettiğimiz mesafeyi göstermesi açısından da çok önemli. Geçtiğimiz Ekim ayında Konya'daki toplantıda salonda Müslüman ülkelerin dışında çok fazla destek alamamıştık. Ama aradan geçen sürede burada Filistinli kardeşimizin paylaşımı tüm salondan çok yoğun ve çok uzun bir alkış aldı. Bu da bu tür platformlarda haklı davası olan insanları savunmamızdan, onları anlatma gayretimizden oluştu. İnşallah güzel şeyler olacaktır diye düşünüyorum” değerlendirmelerini yaptı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG), 140 ülkede 240 binden fazla yerel yönetimi ve 175'ten fazla yerel ve bölgesel yönetim birliğini kapsıyor.

