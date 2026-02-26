Konyaspor Rams Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 ve çabukluk-çeviklik ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
Kaynak: İHA
