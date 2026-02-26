Konya seferber oldu! Mevlüt Aybattı 15 gündür aranıyor

Konya'nın Hadim ilçesinde 15 gündür kayıp olan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı için başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

15 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

11 Şubat 2026 tarihinde Hadim ilçesi Dedemli Mahallesi'nde ikamet ettiği adresten ayrılan Mevlüt Aybattı'dan bir daha haber alınamaması üzerine ekipler harekete geçti. Arama faaliyetleri, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çok yönlü olarak sürdürülüyor.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA SEFERBERLİĞİ

Kayıp ihbarının ardından bölgede geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara komando birliği, jandarma ekipleri ve çok sayıda arama kurtarma personeli katılıyor. Kırsal alanlar, ormanlık bölgeler ve mahalle çevresinde detaylı taramalar gerçekleştiriliyor. Bölge halkı da çalışmalara destek vererek ekiplere yardımcı oluyor.

HAVADAN, KARADAN VE SUDAN YOĞUN ÇALIŞMA

Operasyona; Konya, Niğde ve Isparta AFAD dron ekipleri, Jandarma Genel Komutanlığı birimleri, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı ekipleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama ve Kurtarma Ekibi katılıyor. Vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Yapay zekâ destekli dronlarla havadan geniş alanlar taranırken, termal kameralar ve gelişmiş görüntüleme sistemleri kullanılarak olası iz ve bulgular titizlikle değerlendiriliyor. Karadan sürdürülen çalışmalara ek olarak su altı ekipleri de dere ve göletlerde arama yapıyor. Ekipler gece gündüz demeden koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

KAYMAKAM ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Hadim Kaymakamı Ali Emre Deniz, 18 Şubat 2026 tarihinde arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu. Ekiplerden bilgi alan Deniz, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Yetkililer, kayıp vatandaşa ulaşmak için tüm imkânların seferber edildiğini ifade etti.

YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yetkililer, Mevlüt Aybattı'yı gören ya da hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların en yakın güvenlik birimine başvurmalarını istedi. Arama çalışmaları bölgede aralıksız şekilde devam ediyor.

