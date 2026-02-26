Hasan Kılca gençlerle iftar sofrasında buluştu

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında gençlerle buluştu. Programın ardından Başkan Kılca, teravih buluşmaları kapsamında Çimenlik Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Aziziye Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına; Çatalhöyük Anadolu Lisesi, Hamza Yerlikaya Spor Lisesi, Celaleddin Karatay Tarım ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Sadreddin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ile Karatay Gençlik Meclisi gönüllüleri ve koordinatörleri katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada gençlerle yakından ilgilenen Başkan Kılca, onların düşünce ve beklentilerini dinledi.

KILCA: RAMAZAN'IN MANEVİ İKLİMİNİ GENÇLERİMİZLE YAŞIYORUZ

Programda konuşan Başkan Hasan Kılca, Ramazan ayı boyunca ilçedeki lise öğrencilerini iftar programlarında bir araya getirdiklerini söyledi.

Başkan Kılca, gençlerle birlikte Ramazan'ın bereketini yaşamanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyleyerek şöyle devam etti; "Her gün farklı bir okuldan öğrencilerimizle burada buluşuyoruz. Ramazan, rahmet, mağfiret ve cehennem azabından kurtuluş ayıdır. Rabbim bizleri tekrar bu mübarek aya kavuştursun, Ramazan Bayramı'na erişmeyi nasip etsin. Biz, gençlerimizi milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesini, vatanını, bayrağını ve ezanını seven bireyler olarak yetiştirmek için gayret ediyoruz.” dedi.

Hasan Kılca, programların her yıl artırılarak sürdürülmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Her zaman gençlerimizin yanında olacağız. Davetimize icabet ettiniz, Allah hepinizden razı olsun.” ifadelerini kullandı.

ÇİMENLİK MAHALLESİNDE TERAVİH BULUŞMASI

İftar programının ardından Başkan Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte teravih buluşmaları kapsamında Çimenlik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Teravih namazı sonrasında mahalle sakinleriyle sohbet eden Kılca, talep ve görüşleri dinleyerek Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu paylaştı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu