KONYA Haberleri

Manisa’dan Konya’ya sahte altın sevkiyatı engellendi: 3 tutuklama

Cumali Özer
Muhabir

Güncelleme Tarihi:

Manisa’dan Konya’ya sahte altın sevkiyatı engellendi: 3 tutuklama

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, piyasaya sahte altın sürerek dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Manisa ilinden Konya istikametine hareket eden E.S., C.A. ve H.G. isimli şahısların sahte gram altın satmaya çalıştıkları yönünde bilgiye ulaşan ekipler, şüphelileri takibe aldı. Yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde şahısların Akşehir'de faaliyet gösteren bir kuyumcuya sahte gram altın satmaya çalıştıkları sırada yakalandıkları bildirildi. Şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda toplam 9 adet sahte gram altın ile 10 bin 160 TL ele geçirildi.

Ele geçirilen sözde altınlar, altın imalatı yapan bir kuyumculuk tarafından analiz edildi. Yapılan incelemede ürünlerin %63 oranında bakır, %36 oranında çinko içerdiği ve herhangi bir maddi değerinin bulunmadığı tespit edildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 198. maddesi kapsamında işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, vatandaşların ve kuyumcuların benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

(Cumali Özer)

