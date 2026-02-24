Konya’daki fabrikada yangın paniği! Yoğun duman yükseldi
- Güncelleme Tarihi:
Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan Konya Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, fabrikanın bazı bölümlerinden yoğun duman yükseldiği görüldü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. Olası yaralanmalara karşı sağlık ekipleri bölgede hazır bekletilirken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluşturdu.
Yetkililer, yangının çıkış sebebinin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
