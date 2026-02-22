Konya’daki patlamada hayatını kaybetmişti! Genç personel toprağa verildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde askerî bölgede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden teknik personel, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

KARAPINAR'DAKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Karapınar ilçesinde bulunan askerî atış test sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mühimmat testleri sırasında yaşanan patlamada teknik personel olarak görev yapan 32 yaşındaki Doğan Gümüşbaş ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gümüşbaş'ın mühimmat patlaması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Aynı patlamada yaralanan bir diğer kişinin ise Ankara'da tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLARDA GÖREV YAPMIŞTI

Aslen Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten Köyü nüfusuna kayıtlı olan Gümüşbaş'ın, bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Görev süresi boyunca Zeytin Dalı Harekâtı gibi sınır ötesi operasyonlarda bulunduğu belirtilen Gümüşbaş'ın, Karapınar'da da bir dönem uzman çavuş olarak görev yaptığı ifade edildi. Yaklaşık bir yıl önce Ankara'daki bir silah firmasında çalışmaya başladığı kaydedildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gümüşbaş için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası genç teknik personel, dualarla toprağa verildi.

Acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

(Meltem Aslan)