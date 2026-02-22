GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,91
EURO
51,80
STERLİN
59,29
GRAM
7.436,16
ÇEYREK
12.267,08
YARIM ALTIN
24.452,38
CUMHURİYET ALTINI
48.696,60
KONYA Haberleri

Konya’daki patlamada hayatını kaybetmişti! Genç personel toprağa verildi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki patlamada hayatını kaybetmişti! Genç personel toprağa verildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde askerî bölgede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden teknik personel, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

KARAPINAR'DAKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Karapınar ilçesinde bulunan askerî atış test sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mühimmat testleri sırasında yaşanan patlamada teknik personel olarak görev yapan 32 yaşındaki Doğan Gümüşbaş ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gümüşbaş'ın mühimmat patlaması sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Aynı patlamada yaralanan bir diğer kişinin ise Ankara'da tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLARDA GÖREV YAPMIŞTI

Aslen Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Bedesten Köyü nüfusuna kayıtlı olan Gümüşbaş'ın, bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Görev süresi boyunca Zeytin Dalı Harekâtı gibi sınır ötesi operasyonlarda bulunduğu belirtilen Gümüşbaş'ın, Karapınar'da da bir dönem uzman çavuş olarak görev yaptığı ifade edildi. Yaklaşık bir yıl önce Ankara'daki bir silah firmasında çalışmaya başladığı kaydedildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gümüşbaş için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası genç teknik personel, dualarla toprağa verildi.

Acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER