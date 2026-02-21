Son düdük çaldı! Konyaspor Galatasaray karşısında 2 farkla puanları kaptı

Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda konuk ediyor.







DÜDÜK KARAOĞLAN'DA

Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor.





İLK 11'LER BELLİ OLDU

Mücadele öncesi her iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.





KONYASPOR'UN İLK 11'LERİ:



13 Bahadır, 23 Yhoan, 5 Uğurcan, 4 Adil, 24 Arif, 77 Melih, 18 Berkan, 9 D. Türüç, 42 Morten, 70 Olaigbe, 40 Muleka

Teknik Direktör: İlhan Palut



1 Uğurcan, 7 Sallai, 8 Sara, 9 Icardi , 10 Sané, 11 Yunus, 17 Eren, 42 Abdülkerim, 90 Singo, 93 Boey, 99 Lemina



Teknik Direktör: Okan Buruk



Yedekler: Günay, Jakobs, Sánchez, İlkay, Asprilla, Kaan, Torreira, Barış, Nhaga, Lang.



Önemli Dakikalar:



1' Hakem Atilla Karaoğlan maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye Galatasaray başlıyor.

5' Jackson Muleka'nın kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor.

7' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği ortasında Abdülkerim Bardakcı kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

8' Sol kanattan kazanılan korneri Deniz Türüç kullanıyor.

8' Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

11' Leroy Sane'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Mauro Icardi istediği vuruşu yapamıyor.

14' Karşılaşma bu dakikalarda karşılıklı yapılan faullerle sık sık duruyor.

17' Morten Bjorlo'nun ceza alanının solundan içeri çevirdiği pasında Abdülkerim Bardakcı topu uzaklaştırmayı başarıyor.

18' Mauro Icardi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Leroy Sane'nin yaptığı vuruşta top Adil Demirbağ'dan geri geliyor.

20' Sol kanatta Arif Boşluk'un defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Kazeem Olaigbe için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

23' Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle oyun kısa bir süre duruyor.

26' Karşılaşma bu dakikalarda biraz daha düşük tempoda devam ediyor.

28' Yunus Akgün'ün ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin yanından auta çıkıyor.

32' Karşılaşmanın 3'te 1'lik bölümü geride kalırken topla oynama yüzdelerinde Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

35' Roland Sallai'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Yunus Akgün istediği vuruşu yapamıyor.

36' Eren Elmalı'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Roland Sallai'nin yaptığı vuruşta Bahadır Han Güngördü topa hakim olmayı başarıyor.

41' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Arif Boşluk, topla birlikte ilerleyen Wilfried Singoya müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

45' Deniz Türüç'ün defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Morten Bjorlo için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.



İkinci Yarı



46' Atilla Karaoğlan ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya Tümosan Konyaspor başlıyor.

46' Galatasaray ikinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlıyor. Mauro Icardi oyundan alınırken, yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oluyor.

46' Yunus Akgün oyundan alınırken, yerine Noa Lang oyuna dahil oluyor.

48' Sol kanattan kazanılan korneri Noa Lang paslaşarak kullanıyor.

49' Noa Lang'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Sacha Boey'in sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Bahadır Han Güngördü topu uzaklaştırmayı başarıyor.

51' Pozisyonun devamında Leroy Sane'nin yaptığı vuruşta top ağlarla buluşuyor. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

54' Deniz Türüç, itirazları nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

55' Ceza sahası önünde yaşanan ikili mücadele sırasında Eren Elmalı, Jackson Muleka'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

56' Kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç'ün doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

59'Karşılaşmanın 3'te 2'lik bölümü geride kalırken topla oynama yüzdelerinde Galatasaray'ın üstünlüğü devam ediyor.

61'Morten Bjorlo'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Yhoan Andzouana'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor. 62'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Noa Lang'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Yhoan Andzouana kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor. 63'Sağ kanatta Yhoan Andzouana'nın defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Kazeem Olaigbe için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

65'Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Morten Bjorlo istediği vuruşu yapamıyor.

66'Tümosan Konyaspor'da ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Jackson Muleka oyundan çıkarken, Blaz Kramer yerine giren isim oluyor. 67'Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle oyun kısa bir süre duruyor. 72'Tümosan Konyaspor'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Kazeem Olaigbe oyundan çıkarken, Enis Bardhi yerine giren isim oluyor. 74'Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Gabriel Sara'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Bahadır Han Güngördü topa hakim olmayı başarıyor.

75'Sağ kanattan kazanılan korneri Deniz Türüç kullanıyor. 75' GOOOLL!!! Tümosan Konyaspor, Adil Demirbağ'ın golü ile maçta öne geçiyor.

75' Uğurcan Yazğılı, golde asisti yapan oyuncu oluyor.

76'Galatasaray'da dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sacha Boey oyundan çıkarken, Yaser Asprilla yerine giren isim oluyor.

Sağ kanatta yaşanan hava topu mücadelesi sırasında Mario Lemina, Blaz 78'Kramer'e dirseğini kullandığı gerekçesiyle Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

81'GOOOLL!!! Tümosan Konyaspor, Blaz Kramer'in golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor.

82'Golden sonraki sevinci nedeniyle Blaz Kramer, hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

87'Aynı anda Tümosan Konyaspor'da dördüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Deniz Türüç oyundan çıkarken, Marko Jevtovic yerine giren isim oluyor.

88'Bahadır Han Güngördü, kale vuruşunu geç kullanarak zaman geçirdiği gerekçesiyle Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

90'Müsabakanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 8 dakika ilave ediliyor.

Yedekler: Deniz, Yasir, Tunahan, Bardhi, Marko, Diogo, Bazoer, Jin-Ho, Nagalo, Kramer.

