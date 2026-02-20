Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı bugün, yarın ve 22 Şubat Pazar ve 23 Şubat Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla haftanın hakemlerini duyurdu.
Buna göre Konyaspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği maçta düdük Atilla Karaoğlan'da olacak.
Atilla Karaoğlan'ın Konyaspor karnesi
Konyaspor'un Karaoğlan yönetiminde oynadığı 11 maçta yeşil-beyazlı ekip 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
(Cumali Özer)