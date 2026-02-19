GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde turu zora soktu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest’ı konuk etti. Mücadele 3-0 konuk ekibin galibiyetiyle sona erdi.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16 turu için avantaj hedefiyle sahaya çıktı.

Sarı Lacivertliler, play off ilk maçında İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk etti. Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetti. 

Kadıköy'de maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe tur şansını zora soktu.

Maçı Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu da tribünden takip etti. 

Play-off turunun rövanşı 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak.

TEK EKSİK VARDI

Fenerbahçe'de tek eksik tedavisi süren Edson Alvarez.

Notingham Forest'ın başında tanıdık bir isim var.

Daha önce iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, İngiliz ekibindeki ilk maçına Kadıköy'de çıktı.

