GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,77
EURO
51,80
STERLİN
59,77
GRAM
7.313,14
ÇEYREK
12.078,76
YARIM ALTIN
24.077,00
CUMHURİYET ALTINI
47.949,03
SPOR Haberleri

Konyalı sporcu olimpik kadroda: Bakü’de Türkiye’yi temsil edecek!

Konyalı sporcu olimpik kadroda: Bakü’de Türkiye’yi temsil edecek!
Karatay Belediyespor’un trampolin sporcusu Emirhan Danış, İzmir’de düzenlenen yarışmalarda olimpik baraj puanını geçerek olimpik kadroya dahil edildi.

Milli takım kadrosuna davet edilen sporcu, 19–22 Şubat tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.



DANIŞ: ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM

Emirhan Danış, küçük yaşlarda başladığı spor yolculuğunda disiplinli çalışmanın ve aldığı desteğin kendisini bugünlere taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "4 yaşında artistik cimnastiğe başladım, 5 yıl devam ettikten sonra trampolin cimnastiğine geçtim. Hocalarımın desteğiyle uzun yıllardır ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Geçen hafta İzmir'de olimpik barajı geçen Konyalı ilk erkek sporcu oldum. Şimdi Bakü'de yapılacak Dünya Kupası'na hazırlanıyorum. Madalya şansımız var ve orada ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım.”
Yoğun bir yarışma takvimine hazırlandıklarını belirten Danış, Mart ayında Hollanda'da düzenlenecek organizasyona katılacaklarını, ardından Portekiz'de gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Başarılı sporcu ayrıca desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile ekibine, antrenörlerine ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile federasyon yetkililerine teşekkür etti.



BAŞKAN KILCA'DAN EMİRHAN DANIŞ'A TEBRİK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, trampolin sporcusu Emirhan Danış'ı tebrik ederek,  gençlerin sporla gelişimine önem verdiklerini belirtti. Hasan Kılca, genç sporcunun Bakü'de düzenlenecek Dünya Kupası başta olmak üzere katılacağı organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek olmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek başarı dileklerini iletti. Karatay Belediyesi'nin sporun gelişimine katkı sunmaya ve sporcuları desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER