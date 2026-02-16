Konyalı sporcu olimpik kadroda: Bakü’de Türkiye’yi temsil edecek!

Karatay Belediyespor’un trampolin sporcusu Emirhan Danış, İzmir’de düzenlenen yarışmalarda olimpik baraj puanını geçerek olimpik kadroya dahil edildi.

Milli takım kadrosuna davet edilen sporcu, 19–22 Şubat tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.







DANIŞ: ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM



Emirhan Danış, küçük yaşlarda başladığı spor yolculuğunda disiplinli çalışmanın ve aldığı desteğin kendisini bugünlere taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "4 yaşında artistik cimnastiğe başladım, 5 yıl devam ettikten sonra trampolin cimnastiğine geçtim. Hocalarımın desteğiyle uzun yıllardır ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Geçen hafta İzmir'de olimpik barajı geçen Konyalı ilk erkek sporcu oldum. Şimdi Bakü'de yapılacak Dünya Kupası'na hazırlanıyorum. Madalya şansımız var ve orada ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım.”

Yoğun bir yarışma takvimine hazırlandıklarını belirten Danış, Mart ayında Hollanda'da düzenlenecek organizasyona katılacaklarını, ardından Portekiz'de gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Başarılı sporcu ayrıca desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile ekibine, antrenörlerine ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile federasyon yetkililerine teşekkür etti.







BAŞKAN KILCA'DAN EMİRHAN DANIŞ'A TEBRİK



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, trampolin sporcusu Emirhan Danış'ı tebrik ederek, gençlerin sporla gelişimine önem verdiklerini belirtti. Hasan Kılca, genç sporcunun Bakü'de düzenlenecek Dünya Kupası başta olmak üzere katılacağı organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek olmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek başarı dileklerini iletti. Karatay Belediyesi'nin sporun gelişimine katkı sunmaya ve sporcuları desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu