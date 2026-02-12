TFF’den Bahis Soruşturması: 510 isim PFDK’ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan ve bahis oynadığı tespit edilen doktor, fizyoterapist ve masörlerin de aralarında bulunduğu personeli tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, yürütülen bahis soruşturması kapsamında önemli bir karar aldı.
Son 5 yıl içerisinde profesyonel liglerde farklı görevlerde bulunan çok sayıda personelin bahis oynadığı tespit edildi. Federasyon, bu isimlerin tamamını disiplin kuruluna sevk etme kararı aldı.
Hangi Branşlardaki Görevliler Sevk Edildi?
Yapılan incelemeler sonucunda, kulüplerin sağlık ve teknik ekiplerinde yer alan personellerin bahis faaliyetlerine karıştığı belirlendi.
Sevk edilenler arasında fizyoterapistler, psikolojik performans danışmanları, masörler, malzemeciler, tercümanlar, doktorlar ve beslenme uzmanları bulunuyor.
Bahse konu kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.
İlgili personel hakkında 13.02.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tedbir kararı uygulandığı açıklandı.
Önemli Not:
