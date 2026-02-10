Trendyol Süper Lig’de 23. hafta programı açıklandı
Trendyol Süper Lig’de 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA turnuvalarında mücadele eden takımların play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta karşılaşmalarının tarihleri, Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor ile yapılan istişareler neticesinde planlandı.
Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlendi.
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta programı şöyle:
20 Şubat Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor
21 Şubat Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği
16.00 Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir 20.00 Konyaspor - Galatasaray
22 Şubat Pazar
13.30 Kayserispor - Antalyaspor
16.00 Gaziantep FK - Trabzonspor
20.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor
20.00 Beşiktaş - Göztepe
