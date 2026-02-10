GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Alanyaspor – Konyaspor maçında biletler satışta!

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Alanyaspor – Konyaspor maçında biletler satışta!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. 14 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Karşılaşma için belirlenen bilet fiyatları kale arkası tribünlerde 300 TL, maraton tribününde 550 TL ve misafir tribününde ise 390 TL olarak açıklandı.

KONYASPOR TARAFTARI ALANYA'YA AKIN EDECEK

Konyaspor taraftarı, karşılaşma için cumartesi günü otobüslerle Alanya'ya hareket edecek. TFF kayıtlarına göre 9 bin 727 seyirci kapasitesine sahip olan Alanya Oba Stadyumu'nda yeşil-beyazlı taraftarlara 486 kişilik kontenjan ayrıldı. Konyaspor taraftarına ayrılan biletlerin kısa sürede tükendiği öğrenildi.



(Ali Asım Erdem)

