Alanyaspor – Konyaspor maçında biletler satışta!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. 14 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu.
BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Karşılaşma için belirlenen bilet fiyatları kale arkası tribünlerde 300 TL, maraton tribününde 550 TL ve misafir tribününde ise 390 TL olarak açıklandı.
KONYASPOR TARAFTARI ALANYA'YA AKIN EDECEK
Konyaspor taraftarı, karşılaşma için cumartesi günü otobüslerle Alanya'ya hareket edecek. TFF kayıtlarına göre 9 bin 727 seyirci kapasitesine sahip olan Alanya Oba Stadyumu'nda yeşil-beyazlı taraftarlara 486 kişilik kontenjan ayrıldı. Konyaspor taraftarına ayrılan biletlerin kısa sürede tükendiği öğrenildi.
(Ali Asım Erdem)