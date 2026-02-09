GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya'da ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, iftar sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesinin fiyatı merak konusu oldu. Alınan karar Konya’da ramazan pidesi fiyatı belli oldu. İşte Konya’da ramazan pidesi fiyatı

Konya'da 2026 Ramazan ayı öncesinde ekmek ve pide fiyatları netleşti. Fırıncılar, Pideciler, Simitçiler, Kadayıfçılar, Yufkacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayına özel herhangi bir fiyat artışına gidilmediği bildirildi.

Yetkililer, 2025 yılı içerisinde belirlenen ekmek ve pide fiyat tarifesinin Ramazan ayında da aynen uygulanacağını vurguladı.

RAMAZAN PİDESİNDE GRAMAJ AVANTAJI

Federasyon tarifesinde 250 gram Ramazan pidesinin fiyatı 25 TL olarak belirlenmiş olmasına rağmen, Konya'da Ramazan pidesinin 300 gram olarak yine 25 TL'den satılmasına karar verildi. Böylece vatandaşlar, aynı fiyata daha yüksek gramajlı pide alabilecek.

300 gram Ramazan pidesi: 25 TL

FIRINLARDA UYGULANACAK EKMEK VE PİDE FİYATLARI

KONESOB'un 07.10.2025 tarihli ve 10 sayılı kararı doğrultusunda Konya'daki fırınlarda uygulanacak fiyatlar şu şekilde belirlendi:

200 gram pişmiş ekmek: 13 TL

300 gram tırnaklı pide: 25 TL

300 gram pişmiş papatya (çiçek) ekmek: 25 TL

PİDECİ VE ETLİEKMEKÇİ FIRINLARINDA TARİFE

KONESOB'un 06.11.2025 tarihli ve 11 sayılı kararı kapsamında pideci ve etliekmekçi fırınlarında uygulanacak fiyatlar ise şöyle:

180 gram hamurdan yapılan pide: 20 TL

270 gram hamurdan yapılan pide (1,5): 30 TL

360 gram hamurdan yapılan pide (çiftli): 40 TL

(Meltem Aslan)

 

