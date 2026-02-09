2025 nüfus verileri açıklandı: Konya Karapınar’ın nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye nüfusu, 31 Aralık 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu.

Türkiye genelinde erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 olarak kaydedildi. Toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini kadınlar oluşturdu.

KONYA NÜFUSU ARTMAYA DEVAM EDİYOR

TÜİK verilerine göre Konya'nın nüfusu 2024 yılında 2 milyon 330 bin 024 iken, 2025 yılında 13 bin 385 kişilik artış göstererek 2 milyon 343 bin 409 oldu. Bu artışla Konya, büyükşehirler arasında nüfus artışıyla dikkat çeken iller arasında yer aldı.

KARAPINAR'IN 2025 NÜFUSU KAÇ OLDU?

Açıklanan ADNKS sonuçlarına göre Karapınar'ın nüfusu 2025 yılında 51 bin 756 olarak belirlendi. Karapınar, Konya'nın önemli ilçeleri arasında yer alırken, nüfusuyla Kulu ve Ilgın gibi ilçelere yakın seviyede bulunuyor. İlçede son yıllarda istikrarlı bir nüfus yapısı dikkat çekiyor.

KONYA'NIN EN KALABALIK VE EN AZ NÜFUSLU İLÇELERİ

Konya'nın en kalabalık ilçesi 2025 yılında da değişmedi. Selçuklu, 703 bin 449 kişilik nüfusuyla ilk sırada yer aldı. Selçuklu'yu Karatay (395 bin 499) ve Meram (349 bin 685) takip etti.

Konya'nın en az nüfuslu ilçesi ise 1.704 kişiyle Yalıhüyük oldu. Nüfusu az olmasına rağmen Yalıhüyük'te artış hızının dikkat çektiği belirtildi.

İLÇE İLÇE KONYA'NIN 2025 NÜFUSU

Konya genelinde merkez ve ilçe nüfusları da TÜİK tarafından tek tek açıklandı. Buna göre Konya'nın merkez dışındaki en kalabalık ilçesi 158 bin 10 nüfusla Ereğli olurken, Karapınar 51 bin 756 nüfusuyla orta sıralarda yer aldı.

