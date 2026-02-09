Konya’da karda doğa yürüyüşü coşkusu

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği'nin düzenlediği etkinlik, Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşler Topluluğu tarafından organize edildi. Her yıl Şubat ayında düzenlenen geleneksel yürüyüşün rotası, Anamas dağının eteklerindeki Beyşehir'in İslibucak mevkisi oldu.
Katılımcılar, beyaz örtüyle kaplı orman ağaçlarının arasında, eriyen karların ve yağmurun oluşturduğu pınarlar arasında yürüdü.
Karlarla kaplı doğa, doğaseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Bu yılki yürüyüşe 422 doğasever katıldı. Konya ve çevre ilçelerden gelen katılımcılar, araçlarla etkinliğin yapılacağı alana taşındı.
