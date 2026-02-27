GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,99
EURO
51,99
STERLİN
59,34
GRAM
7.567,74
ÇEYREK
12.489,00
YARIM ALTIN
24.894,75
CUMHURİYET ALTINI
49.577,56
SPOR Haberleri

12 Dev Adam Sırbistan engelini geçti

12 Dev Adam Sırbistan engelini geçti
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Sırbistan’ı deplasmanda 82-78 mağlup etti.

Türkiye, bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Sırbistan ise ilk yenilgisini yaşadı.

Ay-yıldızlılar, Sırbistan karşısında üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Milli takım, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası grup aşamasında da Sırbistan karşısında sahadan 95-90 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ve sert savunma uygulayarak Sırbistan'ın sayı bulmasına izin vermeyen A Milli Takım, 5. dakikada 10-0'lık seri yakaladı. Çabuk toparlanan Sırbistan, basit hatalar yapan Türkiye karşısında Dobric'in basketiyle 8. dakikada farkı 1'e indirdi: 11-12. Kalan bölümde Cedi Osman'ın kaydettiği basketler ve yaptığı asistlerden gelen sayılarla farkı yeniden açan milliler, ilk periyodu 22-13 önde tamamladı.

Çok istekli başladığı ikinci çeyrekte 5 oyuncusundan skor katkısı alan Sırbistan, 15. dakikada farkı 2 sayıya çekti: 27-29. Üst üste bulduğu basketlerle oyunun kontrolünü yeniden eline geçiren ve özellikle Ercan Osmani'den önemli skor katkısı alarak farkı çift hanelere taşıyan Türkiye, soyunma odasına 45-31 önde gitti.

Üçüncü periyotta Ömer Faruk Yurtseven ile pota altını etkili kullanan A Milli Takım, uzun süre farkı korudu. Son 2 dakika 25 saniyede 11-0'lık seri yakalayan Sırbistan, bitime 2 saniye kala farkı 3'e indirdii: 54-57. Türkiye, dördüncü çeyreğe 57-54 üstün girdi.

Dördüncü ve son çeyrek, büyük çekişmeye sahne oldu. Markovic ile skor üreten Sırbistan'a Türkiye, Tarık Biberovic'in kritik 3 sayılık basketleriyle yanıt verdi. 34. dakikada farkın 2'ye inmesinin ardından (62-64) toparlanan milli takım, 6-0'lık seri yakaladı ve 36. dakikada skoru 70-62'ye getirdi.

Mücadeleyi bırakmayan Sırbistan, Dobric'in üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle etkili oldu. Ev sahibi takım, Markovic'in dış atışlardan bulduğu basketle bitime 1 dakika 41 saniye kala karşılaşmada ilk kez öne geçti: 73-72. Kalan bölümde Tarık'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği çok kritik isabetle öne geçen ve üstünlüğünü koruyan Türkiye, mücadeleyi 82-78 kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER