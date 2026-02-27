GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,91
EURO
51,83
STERLİN
59,22
GRAM
7.411,38
ÇEYREK
12.230,63
YARIM ALTIN
24.379,72
CUMHURİYET ALTINI
48.551,88
SPOR Haberleri

Tümosan Konyaspor Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Ali Asım Erdem
Muhabir
Tümosan Konyaspor Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 27 Şubat Cuma günü saat 20.00'de İstanbul Başakşehir FK'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

ANTRENMAN ÇELİKKAYALAR KAYACIK TESİSLERİ'NDE GERÇEKLEŞTİ

Hazırlıklar, Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı.

TAKTİK ÇALIŞMA İLE SON BULDU

Isınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve çabukluk-çeviklik çalışmaları yapan yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Anadolu Kartalı, zorlu Başakşehir deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

(Ali Asım Erdem) 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER