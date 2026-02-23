Futbolda bahis operasyonu: Tutuklama kararı sonrası Konyaspor’dan ilk açıklama

Türk futbolunda yürütülen “bahis” soruşturmasında Konyaspor’dan 1 kişi olmak üzere toplam 11 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Konuya ilişkin ​Konyaspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet KONTV Spor Gündemi’ne özel konuştu.

Türk futbolunda yürütülen "bahis” soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında bu sabah önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan incelemelerde, bahis hesabı bulunduğu belirlenen ve yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasında oynanan futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

33 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesine muhalefet ettikleri iddiasıyla 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli olarak 10 farklı ilde, 33 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 32 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi hakkında da yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Aralarında 6 Süper Lig takımının da yer aldığı 11 kulübün yöneticilerinin bulunduğu öğrenildi.

KONYASPOR'DAN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konyaspor, mevcut yönetiminden bir kişi ile önceki yönetimlerde görev yapmış dört kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

KONYASPOR'DAN BİR İSME TUTUKLAMA TALEBİ

Operasyonda gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 32 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Konyaspor'dan 1 kişi olmak üzere toplam 11 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 21'i ise adli kontrol istemiyle hakimliğe gönderilirken, soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı talep edildi.

KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Konyaspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet futbolda bahis operasyonuyla alakalı KONTV Spor Gündemi'ne özel açıklamalarda bulundu.

Yönet'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Talihsiz bir süreçten geçiyoruz. Konyaspor olarak kurumsal reflekslerimizi gösterdik. Hukuki süreci sıkı şekilde takip ettik. Kulüp başkanımızın, yönetim kurulumuzun kararı olarak mevcut olan yönetici ve eski yöneticilerimizin yanında olmak için avukat kimliğimle de hazır bulunduk. Eski yöneticilerimizden bir kişinin tutuklanmasına karar verildi. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu devam eden bi süreç olduğu için itiraz süreci de var. Yargılama devam ediyor. Konyaspor tarihi boyunca mücadele ettiği bütün sezonlarda tertemiz şekilde mücadele etmiştir ve hiç bir yanlışın içinde olmamıştır ve olmayacaktır. Bir arkadaşımız hariç diğer arkadaşların serbest bırakılması da bu sözlerimin teyitidir. Süreci takip ediyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi