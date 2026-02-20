GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörlerinden Piontek, hayatını kaybetti
A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti.

A Milli Futbol Takımı'nda 1990-1993 yılları arasında görev yapan Alman teknik direktör Sepp Piontek, 85 yaşında hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Türkiye Futbol Federasyonu ve A Milli Takımı çalıştırdığı dönemde yardımcılığını üstlenen Fatih Terim de Piontek için taziye mesajı yayımladı.

TFF: AY-YILDIZLILARIN ULUSLARARASI FUTBOL SAHNESİNDEKİ YÜKSELİŞİNE GİDEN YOLDA İLK ADIMLARIN ATILMASINDA BÜYÜK EMEKLERİ OLMU

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Piontek'in vefatı nedeniyle duyulan üzüntü dile getirilirken, "Ay-yıldızlıların uluslararası futbol sahnesindeki yükselişine giden yolda ilk adımların atılmasında büyük emekleri olmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Piontek'in vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, yakınları ile Almanya Futbol Federasyonu ve Danimarka Futbol Federasyonuna başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

FATİH TERİM: PİONTEK, ÜLKE FUTBOLUMUZUN KENDİSİNE SONSUZA DEK MİNNETTAR KALMASI GEREKEN ÇOK ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞIYDI.

Alman teknik adamın, A Milli Takımı çalıştırdığı dönemde yardımcılığını yapan Fatih Terim de sanal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Piontek'in Türk futbolu adına önemli bir isim olduğuna dikkat çeken Terim, "Bugün, sadece kariyerimdeki değil, hayatımdaki en özel isimlerden birini, ailemden bir parçayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sepp Piontek, ülke futbolumuzun kendisine sonsuza dek minnettar kalması gereken çok önemli bir kilometre taşıydı. Birlikte yürüdüğümüz yolda inşa ettiğimiz dostluğu, bana öğrettiklerini, sevgili Gitte ve tüm aileyle birlikte biriktirdiğimiz anıları kalbimin en derin yerinde saklayacağım. Huzur içinde uyu, sevgili Sepp” ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nda 1990 yılında görev yapmaya başlayan Piontek, ay-yıldızlıların başında çıktığı 27 maçta; 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Alman teknik adam, milli takımın ardından bir dönem Bursaspor'da da görev yapmıştı.

 

Kaynak: DHA

